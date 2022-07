Bruno Fernandes è il nuovo numero 8 del Manchester United. Il portoghese ha potuto prendere la maglia preferita dopo l'addio di Mata. Lo spagnolo ha allora scherzato su Twitter. "Mi aveva detto che era triste per il mio addio e per non poter più giocare con me, ma credo che sotto sotto fosse contento"; ha scherzato il centrocampista.