Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha fatto un bilancio della stagione: "E' finita e non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Non siamo stati all'altezza delle aspettative, né come singoli e né come squadra. I tifosi mi hanno dimostrato ancora una volta perché questo è uno dei migliori club al mondo. Anche nei momenti difficili ci sono sempre stati vicini, e io da quando sto qui ho imparato una cosa: il Manchester United si rialza sempre".