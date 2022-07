Cristiano Ronaldo è in rottura con lo United, dopo una sola stagione da quello che è stato un ritorno tutt’altro che glorioso. L’idea è già quella di cercare nuove sfide altrove, magari per mettere in bacheca gli ultimi titoli di una carriera da fantascienza. Jamie Carragher, ex Liverpool, ha commentato la situazione senza troppi giri di parole: "Ha fatto quello che mi aspettavo, segna ma peggiora la squadra. La sua richiesta di trasferimento dimostra che non era vero che aveva scelto di tornare allo United, rispetto al City, per una questione di cuore". CR7 vanta un contratto fino al 2023, ma è sempre più difficile la possibilità di restare con Erik ten Hag per onorarlo.