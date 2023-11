La lunga storia di David De Gea con il Manchester United potrebbe non essere finita. Il portiere spagnolo è ancora svincolato dopo la fine del contratto con gli inglesi e, secondo il Sun, ha detto no all’Al-Nassr, su consiglio della moglie Edurne. I due vogliono un ritorno a Manchester, reso ora più possibile dall'infortunio occorso ad Andre Onana che poi, a gennaio, sarà impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa.