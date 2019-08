L'Old Trafford si accende, è subito big match in Premier League: Manchester United-Chelsea, Solskjaer contro Lampard. Chi si rivede. Contrasti, spinte, calci, sorrisi e abbracci. In pantaloncini e scarpini. E oggi? Giacca e cravatta, vestito delle grandi occasioni e qualche responsabilità in più dalla panchina. Debutto col botto da allenatore dei Blues per Frank Lampard, che esordisce contro l'avversario di sempre Ole Gunnar Solskjaer. Prima di oggi, non era mai successo che in un Manchester United-Chelsea ci fossero due allenatori che avessero già giocato per i loro rispettivi club.



RED DEVILS - Solskjaer e Lampard non è che ci hanno "giocato" e basta. Sono diventate due vere e proprie leggende. Se chiedete del Solskjaer giocatore dalle parti di Old Trafford, tutti vi risponderanno raccontandovi il gol decisivo del norvegese nei minuti di recupero contro il Bayern Monaco nella finale di Champions 1998-99. In dodici anni con i Red Devils ha segnato più di 100 gol, tornando da allenatore nel dicembre 2018 per sostituire Josè Mourinho. Era stato preso ad interim, ha convinto tutti e oggi è ancora lì.



IL DEBUTTO - Ritorno al passato per il Chelsea, che per il dopo Sarri ha deciso di affidarsi a un uomo "di casa". Frank Lampard ha giocato 13 anni al Chelsea diventando il miglior marcatore di sempre del club (211 gol) e il terzo giocatore con più presenze (648). Trofei? Di tutto e di più, compresa la Champions League nel 2011-12 con Di Matteo in panchina. Niente più contrasti e spinte oggi; una stretta di mano, qualche sorriso ricordando i tempi che furono e via, ognuno per la sua... panchina. Pronti a sbracciarsi e dare indicazioni. Manchester-Chelsea è il big match della prima giornata di Premier, ma i riflettori sono accesi sui due allenatori.