Questa settimana è passato un anno da quando la famiglia Glazer ha annunciato che stavano "esplorando alternative strategiche" per il Manchester United, innescando un processo di vendita ancora non concluso. Anche se gli ultimi dodici mesi sono stati costellati dalla frustrazione dei tifosi e dalla paralisi delle attività sportive del club, è stato rivelato un altro costo del lungo processo. I conti del club mostrano che tra novembre 2022 e giugno di quest’anno, il club ha sostenuto spese legali e di consulenza per 7 milioni di sterline (8,8 milioni di dollari).