The Athletic - Il Manchester United conferma ten Hag

Tanto tuonò che non piovve...Dopo settimane di dubbi e incertezze, l'olandese è stato confermato dalla dirigenza dei Red Devils. A riportarlo è The Athletic, secondo cui decisivi sono stati gli ultimi colloqui, tenutisi nella giornata di ieri e che hanno dato il semaforo verde.Dopo essersi guardato attorno, cercando di capire se ci fosse un manager capace di fare un lavoro migliore del 54enne olandese, e dopo i colloqui con, il club è tornato sui suoi passi e,. L'ex Ajax dal canto suo ha vissuto settimane complicate in cui tutti i media lo davano già come partente e nelle ultime ore era stato descritto come in trepidante attesa e sul punto di lasciare lui per primo la sua squadra. Così non è stato:ai danni dei rivali del, più che lda quando è cambiata la denominazione del massimo campionato inglese.

Ten Hag ha un, con un'opzione per prorogare die ora le parti si siederanno a un tavolo perBeffati dunque, oltre a Tuchel, ancheche parevano essere in lista per l'eventuale sostituzione dell'olandese, qualora il club avesse deciso di esonerarlo.