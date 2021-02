Il futuro di Nikola Milenkovic è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il difensore è rimasto in scadenza a giugno 2022 e per questo un suo addio ora è sempre più vicino. Nonostante l'interesse di tutte le big italiane, il club più avanti nei contatti oggi è il Manchester United che, secondo il The Sun ha già avviato i dialoghi con agente e club viola.