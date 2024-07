Manchester United, contratto pronto per Zirkzee: i dettagli e la posizione del Milan

ANP/AFP via Getty Images

Secondo quanto riportato dai media britannici,, attaccante del Bologna e attualmente impegnato a Euro 2024 con la sua Olanda.. Inoltre, Erik ten Hag, tecnico della squadra inglese, è stato autorizzato a contattare direttamente l’agente Kia Joorabchian. Il Milan ( LEGGI QUI LA POSIZIONE ROSSONERA ), in tutto questo, rimane in una fase di stallo: l'accordo con il giocatore esiste, ma manca l'ultimo passo decisivo per sbloccare e concludere la trattativa, ovvero il nodo sulle commissioni (con il procuratore di Zirkzee che ha chiesto una cifra pari a 15 milioni di euro) da sciogliere.