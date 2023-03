Marcus Rashford, quest'anno, ha vissuto un cambiamento radicale che lo ha portato ad essere uno dei migliori giocatori della Premier League e d'Europa. L'asso inglese, visto le sue prestazioni, è entrato nella lista dei desideri di molti club importanti, tra cui la Juventus, il PSG e il Real Madrid. In merito a ciò, i Red Devils stanno accelerando le operazioni per offrire un rinnovo di contratto al giocatore, dato che è in scadenza a giugno 2023.