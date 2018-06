Dopo aver firmato il contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni al Manchester United, Diogo Dalot ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils: "Entrare a far pare della squadra del Manchester United è un'opportunità incredibile per me. Sono cresciuto nell'accademia del Porto, squadra a cui sono molto grato. Non potevo rifiutare la possibilità di giocare nel più grande club del mondo. Sono entusiasta di lavorare con José Mourinho e imparare tutto ciò che posso da un allenatore di successo".