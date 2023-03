C'era tempo fino alle 21 inglesi, le 22 italiane, per sottoporre ai Glazer, proprietari del Manchester United, un'offerta per rilevare il club: come riporta Sky UK, quella di Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco della Gran Bretagna, è arrivata fuori tempo massimo, ma è stata comunque recepita: si parla di cinque miliardi di sterline, al cambio 5,7 miliardi di euro.