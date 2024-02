Manchester United: diversi club interessati a Raphael Varane

L'esperienza di Raphael Varane è lontana dai fasti del Real Madrid, quando insieme a Sergio Ramos compose una delle difesi più forti degli ultimi anni. Il contratto in scadenza nel 2025 pone degli interrogativi sul suo futuro per il Manchester United; sono diversi i club infatti alla finestra, tra cui il Paris Saint-Germain, lo riporta Fichajes.net.



I DETTAGLI - Si sta arrivando al termine della stagione e il futuro del difensore francese classe 1993 deve essere ancora deciso. Infatti i Red Devils dovranno decidere se prolungare o meno il contratto del difensore, di conseguenza vari club, arabi e anche di Premier League oltre ai parigini starebbero monitorando la situazione, pronti ad agire qualora arrivasse alla scadenza del contratto. Il calciatore ha quindi un vasto ventaglio di possibilità e deciderà valutando il progetto sportivo e le condizioni contrattuali che gli verranno proposte. In stagione in campionato ha disputato 16 partite condite da un gol.