"Abbiamo fatto un'offerta congrua per una società come la nostra, rispettando il valore del giocatore". Le parole dell'ad dell'Inter, Beppe Marotta hanno avuto un esito negativo sulla trattativa per l'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News sia il club che il giocatore si sono infastidite dopo le parole di rottura pronunciate dal dirigente nerazzurro.