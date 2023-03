Il Manchester United, come molti altri club della Premier League, ha già iniziato a sondare il terreno per il mercato estivo, alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. Erik Ten Hag, allenatore dei Red Devils, è rimasto incantatato dalle prestazioni di un giovane connazionale: Jurrien Timber. Secondo quanto riportato da Fichajes, l'olandese dell'Ajax è entrato ufficalmente nel mirino dello United. Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro.