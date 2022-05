Il Manchester United, con l'obiettivo di rinforzare la fascia destra, ha messo nel mirino Ousmane Dembelé, esterno classe 1997 in scadenza con il Barcellona a giugno. I Red Devils hanno recapitato la prima offerta per il nazionale francese: 12 milioni all'anno per i prossimi 4 anni. Lo riporta The Express.