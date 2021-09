L'ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson ha confessato a Viaplay di aver influito in maniera decisiva sul ritorno di Cristiano Ronaldo: "In molti hanno fatto la loro parte, anche io ho contribuito sapendo che Cristiano voleva tornare. È sicuramente emozionante e anche un sollievo, perché non avrei potuto immaginarlo con la maglia del Manchester City. Abbiamo quindi preso le misure necessarie affinché potesse venire da noi. Il club ha seguito bene la situazione, io ho parlato con i Glazer e l'affare si è fatto".