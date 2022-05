La prossima Champions League senza Cristiano Ronaldo? Sicuramente sarà senza il Manchester United, che ha scelto ten Hag per ripartire con un nuovo ciclo dopo il flop di quest'anno e dovrà fare un taglio del 25% sul monte ingaggi. La posizione di CR7 però è in bilico: la dirigenza è in attesa dell'allenatore olandese per capire le sue idee sul futuro del portoghese.