Odion Ighalo vuole terminare la stagione in Premier League. Lo ha affermato lo stesso attaccante, in prestito al Manchester United ma di proprietà dello Shanghai Shenhua, alla BBC: "Vorrei terminare la stagione, se possibile. Ero in buona forma, segnavo dei gol e ora abbiamo smesso per più di un mese. Ho dato del mio meglio e spero di giocare. La squadra ha avuto un buon momento prima dell'inizio della pandemia. Attualmente sono in prestito, e questo in teoria ridurrebbe il mio tempo al club".