Dall'imminente cessione al possibile rinnovo. Il Manchester United, come scrive il Daily Mail, vuole blindare il laterale mancino Luke Shaw. Il 25enne sta vivendo una "seconda vita" nella sua carriera tra Nazionale inglese e Red Devils: si è messo finalmente alle spalle gli infortuni e le critiche, ritrovando fiducia e continuità di rendimento sulla fascia sinistra. Proprio per questi motivi, spiega il tabloid, mister Solskjaer e tutta la dirigenza starebbero preparando un nuovo contratto per convincere il classe '95 a restare a Old Trafford.