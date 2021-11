Il futuro di Jesse Lingard al Manchester United è in forte bilico. Come riporta The Sun i contatti per il rinnovo di contratto del giocatore con i Red Devils sarebbero in stallo. Il giocatore dopo aver giocato metà della scorsa stagione in prestito al West Ham ha scelto per questa stagione di rimanere all'Old Trafford trovando poco spazio, il suo contratto è in scadenza al termine della stagione. Sempre secondo il quotidiano britannico il giocatore potrebbe tornare al West Ham nel mercato di gennaio per 10 milioni di sterline.