L'exploit di Gonçalo Ramos ai Mondiali lo proietta con forza sul mercato. Il centravanti, oltre ad essersi candidato come naturale sostituto di Cristiano Ronaldo in nazionale, può esserlo anche al Manchester United. Secondo quanto riporta Fichjes, il giocatore portoghese del Benfica è un obiettivo dei Red Devils, che lo considerano il giusto profilo per raccogliere l'eredità di CR7.