Luci al Theathre of Dreams, tornano le stelle della: alle 21 ilospita laper provare a strapparle il primato nel gruppo H. I bianconeri di Allegri guidano con due vittorie su due e zero gol ancora concessi agli avversari (cinque realizzati).Bilancio in parità tra le due squadre (5 successi a testa, 2 pareggi), i Red Devils di Mourinho, un pareggio e una vittoria finora in questa edizione, si affidano agli ultimi positivi precedenti contro il club torinese: tre successi negli ultimi tre incroci (gli ultimi due nella stagione 2002/03, 2-1 a Manchester e 0-3 a Torino).(Juve - Coppa UEFA 1976/77, Coppa delle Coppe 1983/84, Champions League 1996/97, 1997/98 e 2002/03. Man United - Champions League 1998/99).Sarà anche la sfida tra grandi ex:ora nele bianconero dal 2012 al 2016,ora alla Juve ma esploso nel 2003 proprio nei Red Devils, con i quali ha giocato fino al 2009 prima di trasferirsi al Real Madrid.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di