Un portavoce dell'entourage di Paul Pogba ha rilasciato una dichiarazione a Sportsmail in merito al rinnovo di contratto con il Manchester United, vista la scadenza a giugno, spiegando: "Per chiarire i resoconti dei media, a Paul non è stato offerto un nuovo contratto negli ultimi mesi. Paul è completamente concentrato sul suo recupero dall'infortunio con l'obiettivo di aiutare la squadra il prima possibile".