L'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov ha esortato Cristiano Ronaldo e Harry Maguire di risolvere i loro problemi riguardo alla fascia di capitano, motivo per il quale i due non andrebbero d'accordo: ''Quello che è certo è che questo non è il genere di cose di cui ha bisogno il Man United in questo momento''. Lo riporta Mirror.