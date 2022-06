Il Manchester United continua a puntare Frenkie De Jong. Un fattore, in particolare, va a favore dei Red Devils: la crisi finanziaria del Barcellona. Dato che le casse del Barça devono ricevere ingenti entrate per poter effettuare il mercato in entrata, il Manchester United sa che i Blaugrana non potranno tirare troppo la corda. Lo riporta The Sun.