Romelu Lukaku si schiera senza se e senza ma con José Mourinho, il tecnico portoghese che non sta vivendo una delle sue stagioni più brillanti sulla panchina del Manchester United. L'attaccante belga dei Red Devils non ha esitato a difenderlo in un'intervista alla BBC, mettendo in evidenza l'onestà del suo allenatore: "La gente deve apprezzarlo - ha detto Lukaku -, almeno ci sono persone in questo mondo che sono oneste come lui".



Secondo il belga, "bisogna rispettare il fatto che vuole mantenere la sua personalità e che non ha paura del confronto". Lukaku apprezza anche il suo rapporto con il tecnico portoghese, che descrive come 'cool': "Mi fa ridere e fa ridere i giocatori, è un ragazzo molto familiare. Sta combattendo per i suoi giocatori, è genuino".