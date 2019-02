Il Manchester United tra le sue file ha il giocatore più pagato della Premier League, Alexis Sanchez. Però il cileno nonostante il suo un ingaggio stellare, non hai mai mostrato al pubblico dell'Old Trafford le strabilianti giocate che gli sono valse il soprannome di “El niño maravilla” e a causa di ciò ultimamente è entrato nel mirino della critica.



A tal proposito il quotidiano britannico "The Sun", ha pubblicato un calcolo che analizza il peso di Sanchez sulle casse dello United nel corso di questa stagione. Il giocatore quest’anno guadagna 15,601 sterline per ogni minuto giocato in Premier League (quasi 18.000 euro), una cifra esorbitante se si pensa che l'ex Udinese ha giocato solo 615 minuti senza mai incidere, trasformandosi da presunto top player in un vero e proprio flop.