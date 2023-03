Quattro gol in due partite di qualificazione agli Europei con la maglia della Scozia. La sosta ha fatto bene a Scott McTominay, centrocampista del Manchester United e sicuro protagonista del prossimo mercato. Lo scozzese trova infatti poco spazio con i Red Devils e, secondo il Sun, saluterà il club per 25 milioni in estate. Su di lui c’è forte il Newcastle ma questo exploit europeo potrebbe far aumentare prezzo e spasimanti.