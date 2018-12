Juan Mata, fantasista del Manchester United, ha mandato un messaggio ai compagni e alla Juventus prima dell'ultimo turno di Champions League. Al sito ufficiale ha detto: "Mercoledì è un altro giorno speciale per me. Ho avuto il 12 dicembre annotato sul mio calendario per settimane, perché stiamo per andare a giocare al Mestalla e, se c'è un'altra squadra a cui tengo, quella è il Valencia.



E' una squadra che mi ha dato molta fiducia quando ero un giovane giocatore inesperto nella prima divisione spagnola e ha tifosi che non vedo l'ora di rivedere. Ricevo regolarmente messaggi di supporto da loro e sono entusiasta di tornare al Mestalla. Non sarà una gara importante, per il Valencia, per passare al turno successivo, ma sono sicuro che entrambe le squadre daranno il massimo nper cercare di conquistare tre punti. Abbiamo la possibilità di finire in cima al nostro gruppo e lotteremo per questo".