La Uefa ha reso note le designazioni per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: lo sloveno Slavko Vincic - arbitro nello 0-0 tra Inter e Shakhtar che ha eliminato i nerazzurro - fischierà a Old Trafford per Manchester United-Mlan. Gli assistenti saranno Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, con Bastian Dankert al Var e Jure Praprotnik come assistente. Il quarto uomo è Matej Jug.