L'ha raccontato ESPN, secondo cui c’è concretamente Mourinho dietro la scelta di Matteo Darmian di giocare ancora per i colori del Manchester United. L'esterno italiano aveva infatti già trovato l'accordo con la Juventus, che faticava però a stringere la mano ai vertici dei Red Devils. Il motivo? Proprio il veto del tecnico portoghese per cui Darmian sarà una pedina fondamentale nello scacchiere della prossima stagione targata United. Niente Juve, Napoli e Inter per l’ex Torino.