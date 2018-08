José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha commentato ai microfoni di Sky Sports l'esordio dei Red Devils in Premier League. Lo United si è imposto per 2-1 contro il Leicester.



Queste le sue parole: "Importante aver iniziato bene e aver giocato con attenzione. Abbiamo disputato ottimi scorci di gara contro una buona squadra. Sarà una stagione complicata per tutti, non solo per noi. Il mercato è chiuso, basta parlare di nostri giocatori al centro delle trattative. Sono contento per Shaw, non ha commesso errori nei 90' ed è stato attento in fase difensiva. Pogba? Non ha i 90', ma è stato fantastico per quanto ha fatto quando è stato in campo".