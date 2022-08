Cristiano Ronaldo si allontana sempre più da Manchester. Fioccano le offerte per lui, anche dal Sudamerica. L'ultima è del Corinthians. "Sogno in grande, siamo il Corinthians! Ci sono Willian, Renato Augusto, nel calcio tutto è possibile e ho l'obbligo di dare il mio meglio al Corinthians. È possibile arrivare a Ronaldo? Non lo so, non ci stiamo provando, non stiamo investigando, siamo solo vigili. Immaginate cosa vuol dire giocare in Brasile", queste le parole del presidente Dulio Monteiro Alves.