Come riportato da ESPN, il Manchester United, dopo aver speso più di 100 milioni di euro per Varane e Sancho, non può permettersi altri acquisti a meno che non effettui delle cessioni. I giocatori maggiormente indiziati a lasciare Old Trafford sono Jesse Lingard, Eric Bailly e Paul Pogba: per i primi due non sono arrivate offerte soddisfacenti mentre per il terzo il PSG porrebbe provare ad anticipare i tempi rispetto alla scadenza del suo contratto qualora cedesse Mbappe. Una cessione permetterebbe l'acquisto di un centrocampista, con Saul e Camavinga in pole position.