Intervnuto in conferenza stampa al termine della partita pareggiata contro il Southampton il manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato anche del futuro di Pogba e Diallo.



POGBA - "Come ho detto molte volte, Paul è un top player: ci sono dei dialoghi in corso tra il club e il suo entourage che non mi riguardano, ma lui sa benissimo quanto lo stimi. Vogliamo metterlo in condizione di giocare bene".



DIALLO - "Sono un fan di Amad, è un grande giocatore. Gli ultimi allenamenti mi hanno colpito. Se troviamo una destinazione giusta per lui lo lasceremo probabilmente partire, altrimenti sarà aggregato alla squadra molto presto".