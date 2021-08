Intervistato al termine della partita vinta contro il Wolverhampton il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba ha parlato del ritorno di Cristiano Ronaldo in maglia Red Devils: "Tutti sanno che è già una leggenda in questo club e sta tornando a casa. Ovviamente è una cosa buona per noi, porterà la sua esperienza e qualità. Quando arriva uno così, il livello sale. Siamo davvero contenti che venga”.