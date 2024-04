Manchester United pronto all'offerta per Leao

un' ora fa

Il nuovo corso targato Ratcliffe scatenerà ancora una volta il Manchester United sul mercato con una nuova mini-rivoluzione che porterà almeno un rinforzo di alto livello in ogni reparto del campo. In particolare in attacco non c'è fiducia nel rendimento di Marcus Rashford e proprio per sostituirlo, almeno fra i titolari, i Red Devils hanno puntato il mirino sulla Serie A.



Secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra, infatti, durante l'estate lo United presenterà una maxi offerta pari al costo della clausola rescissoria da 150 milioni di euro per strappare Rafael Leao al Milan. Un colpo monstre, ma giudicato fondamentale dai nuovi azionisti per rilanciare il club nell'Olimpo del calcio europeo.