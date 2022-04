La sconfitta per 4-0 contro il Liverpool, ha confermato i limiti della rosa del Manchester United, che in estate rivoluzionerà la squadra. Idea confermata anche dal suo allenatore, Ralf Rangnick: "Per me è chiaro che ci saranno 6, 7, 8, anzi sicuramente 10 nuovi giocatori. E prima di firmarli, devi sapere come vuoi giocare. Che tipo di calcio vuole mettere in campo il nuovo allenatore? E poi vai da lì e coinvolgi tutti i giocatori che corrispondono a quel tipo di profilo e gioco".