Ralf Rangnick fa due annunci nella conferenza stampa che precede la sfida Champions con lo Young Boys. Il tecnico tedesco annuncia che faranno parte dello staff Chris Amas, come assistente allenatore, e Sascha Lanse, come psicologo sportivo. Sulla presenza dello psicologo sportivo l'ex Lipsia ha dichiarato: "Non so come stiano le cose in Inghilterra, ma in Germania la maggior parte dei club ha uno psicologo dello sport. Per me ha molto senso".