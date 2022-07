Il futuro di Cristiano Ronaldo a Manchester è sempre più in bilico. Dopo aver disertato la prima parte della preparazione, il portoghese raggiungerà ora i Red Devils in Inghilterra. Qui ci sarà il necessario colloquio con la sua dirigenza per decidere il da farsi, non è ancora chiaro se il 37enne tornerà ad allenarsi con i suoi. Lo riporta The Athletic.