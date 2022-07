Tra 14 giorni ci sarà la prima partita deln Premier League e nessuno sa ancora se in quella data sarà presente il fuoriclasse portoghese.. "La situazione è la stessa della scorsa settimana. Preferisco concentrarmi sui giocatori che sono qui e stanno facendo bene. Penso solo a questo e a migliorare le cose. Lo aspetto e poi lo integreremo nella rosa", così l'allenatore,sul "caso" CR7; un'attesa che potrebbe essere vana.Dopo essersi offerto al Chelsea, al Bayern Monaco, al Barcellona e al Psg, trovando però - per un motivo o per l'altro - le porte chiuse,In questo caso, la risposta è stata diversa da parte dei Colchoneros che sono aperti all'idea di riportare a Madrid il cinque volte pallone d'oro.Dall'Inghilterra, e in particolare il Times, parlano della strategia dell'Atletico per liberare risorse e permettere l'arrivo di CR7, che oggi guadagna 25 milioni all'anno e dovrebbe in ogni caso ridurre lo stipendio.In più, Griezmann ha lo stipendio più alto dell'intera rosa (pari a 18 milioni di euro netti), motivo per cui cederlo consentirebbe all'Atletico di risparmiare una cifra molto alta sia sul cartellino sia sull'ingaggio.Fino ad ora, riporta sempre il Times, il club spagnolo ha provato a proporre il giocatore al Psg, ricevendo però un no secco dei francesi.