Cristiano Ronaldo, dopo una stagione più che deludente con il Manchester United, si è espresso in merito al suo futuro e quello dei Red Devils: "Continuo a lavorare sodo, ad amare il calcio e, naturalmente, Manchester e i miei compagni di squadra mi aiutano in ogni momento. È sempre bello segnare gol per questo club. Ma la cosa più importante per me è provare a vincere le partite e trofei. Penso che lo United tornerà grande. A volte ci vuole tempo, ma ci credo"