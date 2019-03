Ole Gunnar Solskjaer continua a ricevere elogi dal mondo del calcio. E non potrebbe essere altrimenti, visto il gran lavoro del successore di Mourinho sulla panchina del Manchester United. Oggi il Daily Mirror ci riporta l'endorsement dell'ex attaccante dei Red Devils Dimitar Berbatov:



"Come ex giocatore, sono sicuro che la rosa attuale gradirebbe qualche certezza sul futuro di Solskjaer. Per un club è stancante avere così tanti cambiamenti nelle posizioni manageriali: c'è bisogno di stabilità. Se in una società che ha avuto lo stesso allenatore per 25 anni c'è tanta confusione in un ruolo così importante, significa che non sanno cosa stanno facendo.



Con tutto il lavoro che ha fatto Solskjaer, penso non sarebbe bello né per lui né per i giocatori se non venisse annunciata la sua conferma. Lui è stato capace di risollevare lo spirito, la squadra, tutto. E si è preso tale responsabilità in un momento difficilissimo. Già solo per i risultati raggiunti, merita un prolungamento di contratto: se l'è guadagnato. Si tratta di un allenatore giovane e di un ex giocatore dello United: la combinazione perfetta per costruire il futuro."