Luke Shaw, terzino del Manchester United, ha commentato la sfida di Champions League in programma per domani sera contro la Juventus sul sito ufficiale del club inglese: "Adesso abbiamo una partita molto importante su cui dobbiamo concentrarci e dobbiamo vincere perché è importante vincere le partite casalinghe in Champions League. Quindi dobbiamo prendere i lati positivi del secondo tempo contro il Chelsea e andare avanti".