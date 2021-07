Secondo il Daily Star, Ole Gunnar Solskjaer potrebbe essere la carta vincente del Manchester United per assicurarsi le prestazioni di Erling Haaland. Il tecnico infatti ha da poco rinnovato il suo contratto e conosce molto bene l'attaccante, esploso sotto la sua guida al Molde, per cui potrebbe convincerlo a trasferirsi alla sua corte. I red devils hanno rafforzato i loro rapporti con il Borussia Dortmund dopo l'affare Sancho, che però ha rappresentato un grande esborso economico, motivo per cui l'assalto al 21enne partirà dal prossimo anno, quando entrerà in vigore la clausola da 65 milioni di sterline.