Intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria del suo Manchester United contro il Leeds nella prima amichevole della tournée estiva, l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche di Romelu Lukaku, obiettivo di mercato dell'Inter, mandato oggi in tribuna ufficialmente per problemi fisici.



GREENWOOD VS POGBA - "Mason Greenwood ha la chance di partire titolare, è una cosa più che possibile. È difficile tenere fuori giocatori che si comportano bene. Lukaku ha saltato l'allenamento di ieri e le partite, due occasioni per giocare 45 minuti. In questo momento bisogna portare tutti alle condizioni di forma ideali. Speriamo sia presto disponibile".