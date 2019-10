Solskjaer aspetta Pogba. L'allenatore del Manchester United ha dichiarato in conferenza stampa: "Di solito non mi piace parlare degli assenti. Paul finora è stato eccezionale, il centrocampista creativo di cui abbiamo bisogno, ma adesso tocca agli altri essere all'altezza. Lui ha bisogno di tempo per recuperare dall'infortunio. Speriamo di riaverlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali, ma credo che lo rivedremo in campo a dicembre".