Questa è la settimana del colpo Eriksen per l'Inter. L'agente del centrocampista danese è a Londra per definire la trattativa con il Tottenham. L'Inter ha offerto 15 milioni di euro contro i 20 richiesti dal club inglese, un ruolo fondamentale lo avranno i bonus.



Su Vecino, oltre a Siviglia e Tottenham, la novità delle ultime ore è l’interesse del Manchester United. Con l’uruguaiano via, sempre secondo la Gazzetta dello Sport è possibile una soluzione last minute a centrocampo: però è complicato pensare ancora a Vidal del Barcellona.