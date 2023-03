Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa per introdurre il match di Premier League di domenica contro il Newcastle. Tra le prime cose, un aggiornamento sulle condizioni di Rashford: "Ho buone speranze, si è allenato ma ha da svolgere alcuni trattamenti, ha dovuto fare sessioni individuali fino a oggi, quando si è unito al gruppo. Abbiamo ancora un altro giorno e ho buone sensazioni sul fatto che sarà disponibile".



RINNOVO - "No, è una questione interna. Ci concentriamo sul vincere partite e ovviamente pianifichiamo pure il futuro, ma dietro le quinte. È un lavoro per il direttore John Murtaugh e per gli agenti del giocatore, io e Rashie ci concentriamo solo sulle sue prestazioni. Se vogliamo tenere lui e De Gea? Certo".